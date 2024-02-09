Uzun bir aradan sonra Hülya Avşar yeni bir program ile geri dönüyor. Bir Hülya Avşar Sohbeti programında her hafta birbirinden farklı isimler ağırlanacak. Peki, Bir Hülya Avşar Sohbeti programı ne zaman yayınlanacak? İşte, Hülya Avşar'ın yeni programının yayın tarihi...