'HASAN BOĞULDU' FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Hasan ile Yörük kızı Emine'nin aşkını konu alır. Küçük bir kasabada yaşayan Hasan, bir gün pazarda gördüğü Emine'ye aşık olur. Emine, kasabanın civarında yerleşik bulunan Yüksekoba'ya mensup bir Yörük kızıdır. İlk görüşte birbirine aşık olan ikili gizlice görüşmeye başlar. Ancak Yörüklerin töresi, bir köylünün obaya damat olarak girmesine izin vermez. Umutsuzluğa kapılan Emine, Hasan'dan ayrılır. Ancak ikili uzun süre ayrı kalamayacaktır.