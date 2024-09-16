Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı birinci oldu
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, golf şampiyonu oldu
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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu da anne ve babası gibi spora oldukça düşkün.
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Babası gibi golf sporuna ilgisi olan Zehra Çilingiroğlu, golf şampiyonu oldu.
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızlarının şampiyonluk sevincini büyük bir gururla paylaştı.
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Kızının kupa sevincini sosyal medya hesabından büyük bir gururla paylaşan Hülya Avşar, gönderisine "Zehra, Kemer Country Club Emirates İstanbul Golf Cup birincilik kupası" notunu düştü. Kaya Çilingiroğlu da aynı kareyi "Şampiyon" sözleriyle yayımladı.