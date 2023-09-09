Hülya Avşar'dan erken hasat
Yaz aylarını Ayvalık'taki yazlığında geçiren Hülya Avşar, bahçesindeki zeytinleri topladı. Eski bir yöntem olan taş kırma ile zeytin kuran Avşar, o anları "Erken hasat" notuyla yayımladı
- 1
Hülya Avşar, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Ayvalık'taki yazlığında almıştı.
- 2
Tatilini sürdüren Hülya Avşar, sosyal medya hesabından günlük hayatından kesitler yayımlamaya devam ediyor.
- 3
Bahçesindeki zeytinleri toplayan Hülya Avşar, onları taş kırma yöntemiyle kurdu.
-
- 4
"ÇOK MU HAVAYA GİRMİŞİM?"
O anları da takipçileriyle paylaşan Hülya Avşar, "Bahçeden erken hasat. Çok mu havaya girmişim? Hakan çalıştırıyor beni" ifadelerini kullandı.