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        Haberler Magazin Hülya Avşar: Bizzat benim objektifimden - Magazin haberleri

        Hülya Avşar: Bizzat benim objektifimden

        Hülya Avşar, çocukluk yıllarına dair anılarını sosyal medya hesabından yayımladı. Ailesiyle çekilmiş eski fotoğraflarını yayınlayan Avşar, babaannesinin kendisine öğrettiği ilk Kürtçe şarkıyı da takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 20:23 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:08
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        "Bizzat benim objektifimden"
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        Hülya Avşar, 'Selfie' adlı biyografik filmindeki görüntülerle takipçilerini geçmişe götürdü. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaşarak, sevenlerini nostaljik bir yolculuk yaşattı.

        Hülya Avşar, kendi objektifinden hazırladığı bu paylaşımda, annesi Emral Avşar, babası Celal Avşar ve kendisine dadılık yapan babaannesi ve günlük hayatından eski fotoğraflarını paylaştı.

        Emral Avşar, Celal Avşar ve Hülya Avşar

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        "BABAANNEM DADIMDI"

        Geçmişe dair anılarını takipçileriyle paylaşan Hülya Avşar; "8 aylık doğmuşum. Babaannem dadımdı ve hiç Türkçe bilmezdi. Evde genellikle Kürtçe konuşulurdu. Bana öğrettiği ilk Kürtçe şarkı ise 'Keçe Kurdan' şarkısıydı" sözleriyle o günleri anlattı.

        Hülya Avşar'ın babaannesi

        Çocukluk yıllarına dair samimi ifadeler kullanan Hülya Avşar, ailesiyle olan bağlarını ve babaannesinin kendisine öğrettiği ilk şarkıyı takipçileriyle paylaştı.

        Paylaşımın;, "Bir başkasının gözünden değil, bizzat benim objektifimden… Yönetmen, Senaryo, Işık, Mekan & Kamera: Hülya Avşar" notunu ekleyen sanatçı, anılarını kendi bakış açısından aktardığını vurguladı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hülya Avşar

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