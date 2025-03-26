Hülya Avşar: Bizzat benim objektifimden

Hülya Avşar, 'Selfie' adlı biyografik filmindeki görüntülerle takipçilerini geçmişe götürdü. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaşarak, sevenlerini nostaljik bir yolculuk yaşattı.

REKLAM advertisement1 Hülya Avşar, kendi objektifinden hazırladığı bu paylaşımda, annesi Emral Avşar, babası Celal Avşar ve kendisine dadılık yapan babaannesi ve günlük hayatından eski fotoğraflarını paylaştı.

Emral Avşar, Celal Avşar ve Hülya Avşar REKLAM "BABAANNEM DADIMDI" Geçmişe dair anılarını takipçileriyle paylaşan Hülya Avşar; "8 aylık doğmuşum. Babaannem dadımdı ve hiç Türkçe bilmezdi. Evde genellikle Kürtçe konuşulurdu. Bana öğrettiği ilk Kürtçe şarkı ise 'Keçe Kurdan' şarkısıydı" sözleriyle o günleri anlattı.

Hülya Avşar'ın babaannesi Çocukluk yıllarına dair samimi ifadeler kullanan Hülya Avşar, ailesiyle olan bağlarını ve babaannesinin kendisine öğrettiği ilk şarkıyı takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımın;, "Bir başkasının gözünden değil, bizzat benim objektifimden… Yönetmen, Senaryo, Işık, Mekan & Kamera: Hülya Avşar" notunu ekleyen sanatçı, anılarını kendi bakış açısından aktardığını vurguladı.

Fotoğraflar: Instagram