Hülya Avşar, 13 sonra sinemada

REKLAM advertisement1

Hülya Avşar, otobiyografik türündeki 2018 yapımı 'Selfie' sayılmazsa 13 yıl sonra kurgusal bir filmde rol alacak. Avşar, son olarak 2011'de '72. Koğuş'ta bir sinema filmi için kamera karşısına geçti.

Hülya Avşar, 'Aşkın Dünkü Çocukları' adlı sinema filmine başrolü Uğur Yücel ile paylaşacak. Levent Onan'ın yönettiği film; iki âşığın yaşadıklarını hikâye edinecek. Avşar'ın 'İsabel', Yücel'in ise 'Arif'i canlandıracağı filmde diğer rollerde Mehmet Özgür ile Ali Düşenkalkar yer alacak.