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        Haberler Magazin Hülya Avşar, 13 sonra sinemada

        Hülya Avşar, 13 sonra sinemada

        Hülya Avşar, 13 yıl sonra 'Aşkın Dünkü Çocukları' adlı sinema filminde kamera karşısına geçecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 09:01 Güncelleme: 05.08.2024 - 09:01
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        13 yıl sonra sinemada
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        Hülya Avşar, otobiyografik türündeki 2018 yapımı 'Selfie' sayılmazsa 13 yıl sonra kurgusal bir filmde rol alacak. Avşar, son olarak 2011'de '72. Koğuş'ta bir sinema filmi için kamera karşısına geçti.

        Hülya Avşar, 'Aşkın Dünkü Çocukları' adlı sinema filmine başrolü Uğur Yücel ile paylaşacak. Levent Onan'ın yönettiği film; iki âşığın yaşadıklarını hikâye edinecek. Avşar'ın 'İsabel', Yücel'in ise 'Arif'i canlandıracağı filmde diğer rollerde Mehmet Özgür ile Ali Düşenkalkar yer alacak.

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        #Hülya Avşar
        #uğur yücel

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