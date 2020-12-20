Yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran usta oyuncu Hulusi Kentmen 27. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı. Hulusi Kentmen'in hayatı ve filmleri araştırılıyor. Hulusi Kentmen kimdir? Hulusi Kentmen aslen nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte Hulusi Kentmen filmleri...

HULUSİ KENTMEN KİMDİR?

Hulusi Kentmen 20 Ocak 1912 tarihinde Bulgaristan Tırnova'da dünyaya geldi. 20 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da hayata veda eden Hulusi Kentmen Türk sinema oyuncusu ve tiyatro sanatçısıdır.

HULUSİ KENTMEN HAYATI

İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur'un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde (Afyon'un Emirdağ ilçesinin Çatallı Köy'ünde) Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi.Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı.

Tatlı-sert ve babacan tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hakim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti. Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan, tatlı- sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi Kentmen gibi" deyişi yerleşti.

Birçok filminde, Kentmen'i, Kemal Ergüvenç, bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı.

1938'de Refika Kentmen'le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Akasyalar Gazinosu'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı. Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Karacaahmet Mezarlığı'nda yatmaktadır. Ölümünün 21. yıldönümünde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikle anıldı. Sanatçının aslına oldukça benzer balmumu heykeli yapıldı. Sanatçının 1956 model aracı da bu etkinlikte sergilendi. Ekim 2020'de İzmit'te hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı.

HULUSİ KENTMEN FİLMLERİ

Paranın Gücü 1988

Acı Su 1988

Donanmanın Gülü 1987

Füze Nuri 1987

Acımak Tevfik Hayri 1985

Berduşlar Sosyetede 1984

Alev Alev 1984

Adile Teyze 1982

Şıngırdak Şadiye 1982Kimbilir / Kibariye 1981İntikam Yemini 1981Şabancık 1981Tanrıya Feryat Memduh Bey 1980Fadile 1979Canikom 1979Nokta İle Virgül Paldır Küldür 1979Yorgun Savaşçı Kahveci Hasan Efendi 1979Taşı Toprağı Altın Şehir 1978Minik Serçe Salih 1978Yadeller 1978Kara Murat Devler Savaşıyor 1978Ölüm Çemberi / Kanlı Hayat 1978Bizim Kız Adil Bey 1977Sivri Akıllılar 1977Ah Bu Ne Dünya 1977Öl Seve Seve 1977Her Gönülde Bir Aslan Yatar 1976Alev 1976Bıktım Her Gün Ölmekten 1976Kan Kardeşler 1976Meraklı Köfteci Komiser Niyazi 1976Tuzak Avni Baba 1976Gel Barışalım 1976Öyle Olsun Hulusi 1976Sıralardaki Heyecan 1976Adana Urfa Bankası 1976Ah Bu Gençlik (film, 1976) 1976

Bıktım Bu Hayattan 1976Evlilik Şirketi 1976Gülşah Küçük Anne 1976Ne Alırsan İki Buçuk 1976Beş Milyoncuk Borç Verir Misin 1975Minik Cadı 1975Acele Koca Aranıyor 1975Ateş Böceği 1975Delisin Mümtaz 1975Hababam Taburu 1975İntihar 1975Ah Nerede 1975Curcuna 1975Evcilik Oyunu Mümtaz 1975Haydi Gençlik Hop Hop 1975Sevgili Halam 1975Çapkın Hırsız Hakkı 1975Üç Kağıtçılar 1975Baba Bizi Eversene, Fazıl Bey 1975Yüreğimde Yare Var 1974Kara Murat Ölüm Emri 1974Kardeş 1974Esir Hayat Hüseyin 1974Cici Kız Asım Bey 1974Deli Ferhat 1974Çam Sakızı 1974Kara Murat Kardeş Kanı 1974Salak Milyoner Babacan Komiser 1974Yüz Liraya Evlenilmez 1974Düşmanlarım Çatlasın 1974Yumurcak / Veda 1974Uyanık Kardeşler 1974Yalancı Yarim Derviş Başak 1973Aşkın Zaferi / Aşk ve Vatan 1973Vurgun 1973Yeryüzünde Bir Melek 1973Soyguncular 1973Oh Olsun 1973Bitirim Kardeşler 1973Hayat Bayram Olsa Musa Ateşoğlu 1973Kaynanam Kudurdu 1973Keloğlan ile Cankız 1973Kızın Varsa Derdin Var 1973Özleyiş Murat 1973Ağlıyorum 1973Öksüzler Komiser Niyazi 1973Zehra 1972Şahmeran 1972Ekmekçi Kadın Arif 1972Yumurcak Küçük Şahit Komiser 1972Üç Sevgili 1972Tatlı Dillim 1972Sev Kardeşim 1972Aşkım Kaderim Oldu 1972Gönül Oyunu 1972Gülüzar 1972

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