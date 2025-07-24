Hulk Hogan, hayatını kaybetti! Hulk Hogan kimdir?
Amerikalı emekli profesyonel güreşçi, oyuncu ring adıyla Hulk Hogan olarak bilinen, Terry Gene Bollea hayatını kaybetti. WWE efsanesi Hulk Hogan'ın geçtiğimiz günlerde evine kalp durması ihbarı üzerine sağlık ekipleri yönlendirilmişti. Hayranlarını yasa boğan haber, "Hulk Hogan kimdir? Hulk Hogan neden öldü, kaç yaşındaydı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Hulk Hogan'ın hayatı ve kariyeri...
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Hulk Hogan yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz ay Hogan'ın 'ölüm döşeğinde' olduğuna dair söylentiler çıkmış, ancak o dönemde bunun Mayıs ayında geçirdiği bir boyun prosedürünün semptomları olduğu açıklanmıştı. Hogan, 1982 yapımı Rocky III'teki kötü adam rolüyle akıllara kazınmıştı. Peki, "Hulk Hogan kimdir? Hulk Hogan neden öldü, kaç yaşındaydı?" İşte detaylar...
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HULK HOGAN KİMDİR?
Terry Gene Bollea, bilinen sahne adıyla Hulk Hogan, ABD'li emekli profesyonel güreşçi, oyuncu, televizyon kişiliği, girişimci ve müzisyendi. IGN tarafından 'dünyanın en tanınmış güreş yıldızı' olarak tanımlanan Hogan, özellikle 1980’li yıllarda güreş dünyasında efsane haline geldi.
Profesyonel kariyerine 1977'de adım atan Hogan, 1983'te Dünya Güreş Federasyonu'na (WWF, şimdiki WWE) katılarak uluslararası şöhrete kavuştu. WWF kariyeri boyunca beş kez şampiyonluk yaşadı ve federasyon tarihindeki en uzun süreli şampiyonluklardan birine imza attı. 1990 ve 1991'de Royal Rumble'ı arka arkaya kazanarak bu başarıyı elde eden ilk isim oldu.
2002 yılında WCW'den WWE'ye dönen Hogan, 2003'te ayrılmadan önce altıncı kez WWE şampiyonu unvanını kazandı. 2005 yılında WWE Onur Listesi’ne alındı, 2020 yılında ise NWO (New World Order) grubunun bir üyesi olarak ikinci kez listeye dahil edildi.
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Kariyeri boyunca American Wrestling Association (AWA), New Japan Pro-Wrestling (NJPW) ve Total Nonstop Action Wrestling (TNA) gibi birçok büyük organizasyonda da yer aldı. WWE dışındaki çeşitli unvanları da kazandı.
Hogan, güreş kariyerinin yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da boy gösterdi. İlk olarak 1982 yapımı Rocky III filminde yer aldı. Daha sonra No Holds Barred, Suburban Commando ve Mr. Nanny gibi filmlerde rol aldı. Televizyon dünyasında ise Hogan Knows Best, Thunder in Paradise ve China, IL gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.
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