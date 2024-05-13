Hükümet Kadın 2 nerede çekildi, konusu ne?
Hükümet Kadın 2 filmi oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Yönetmen koltuğunda Sermiyan Midyat'ın oturduğu yerli komedi türündeki film, beğenilmişti. 2013 yapımı film, Bu akşam izleyicilerle buluşacak. Peki, Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen bilgiler…
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Hükümet Kadın 2 bu akşam yeniden ekrana geliyor. Hükümet Kadın filminin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Başrollerinde, Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın yer aldığı yapım, 13 Mayıs Pazartesi günü Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. İşte " Hükümet Kadın nerede çekildi, kaç yapımı? Hükümet Kadın filminin konusu ne, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtları...
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HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU NE?
Hükümet Kadın 2'de ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor; Xate ve kocası Aziz Veysel'in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır.
Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.
HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.
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HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI
Demet Akbağ
Sermiyan Midyat
Ercan Kesal
Mahir İpek
Gülhan Tekin
Burcu Gönder
Dilek Yorulmaz
Bülent Çolak
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