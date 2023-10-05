Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün, senaryosunu ise Bahadır Özdenir'in yazdığı Fox TV'nin çiçeği burnunda yeni dizisi ‘Hudutsuz Sevda’, bu akşam 3. bölümüyle yayınalancak. Tamamen kurgusal bir hikaye olan ve Artvin ile İstanbul'da çekimleri gerçekleştirilen Hudutsuz Sevda dizisine dair bilgileri bir araya getirdik..