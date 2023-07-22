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        Haberler Gündem HÜDA PAR binasına son dakika saldırısı! İl başkanı yaralandı, il sekreteri öldü... - haberler

        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı; il başkanı yaralandı, il sekreteri öldü

        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda il başkanı Salih Demir yaralandı, il sekreteri Sacit Pişkin ise yaşamını yitirdi. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 19:58
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        HÜDAPAR binasına bıçaklı saldırı
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        Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, il binasına girerek HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin'e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İl Sekreteri Sacit Pişkin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

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        BAKAN YERLİKAYA: SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir’e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

        YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saldırı sonucu hayatını kaybeden HÜDA PAR Adana İl Sekreteri için taziye mesajı yayımladı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden HÜDA-PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan İl Başkanı Salih Demir’e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan adli soruşturma devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

        ÇELİK'TEN KINAMA

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Binası'na yapılan saldırıyı kınadı.

        AK Parti Sözcü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak saldırıyı kınadı ve başsağlığı diledi. Sözcü Çelik, paylaşımında, “HÜDAPAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin’i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin’e Yüce Allah’tan rahmet, yaralı Salih Demir’e acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek; hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDAPAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

        BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

        Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve il sekreteri Sacit Pişgin'e il binasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

        Saldırı sonucu hayatını kaybeden Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan Demir'e acil şifalar dileyen Tunç, "Saldırıyla ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli soruşturma başlatılmış olup bir şahıs gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

        #HÜDAPAR saldırı
        #adana
        #Sacit Pişkin
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