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Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan BKM’nin 2024 prodüksiyonu ‘Hücreler'in prömiyeri kapalı gişe gerçekleşti.

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘Hücreler’in prömiyeri Maximum Uniq Hall’de gerçekleşti. Biletleri günler öncesinden tükenen ve salonda kahkahaların yükseldiği oyuna övgüler yağdı.

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Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ‘Hücreler, oyun sonunda ayakta alkışlandı.

İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun, ‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyacak. 'Hücreler', çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor.

Görsel iletişim kampanyasını TBWA/Istanbul’un hazırladığı, Anadolu Sigorta’nın ana katkılarıyla seyirciyle buluşacak 'Hücreler', 21, 28 ve 29 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de sahnelenmeye devam edecek.