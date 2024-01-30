'Hücreler'in galası yapıldı

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Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan BKM’nin 2024 prodüksiyonu ‘Hücreler'in galası, Maximum Uniq Hall’da gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın yazdığı ve Doğu Yaşar Akal ile ortak yönetmenliğini yaptığı 'Hücreler'in galasına birçok ünlü isim katıldı.

Gülse Birsel

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Ahsen Eroğlu, Alina Boz-Umut Evirgen, Alp Navruz, Atakan Çelik, Aybüke Pusat, Ayta Sözeri, Berkay Tulumbacı - Ezgi Tulumbacı, Bige Önal, Birce Akalay, Bora Akkaş, Burak Topaloğlu, Caner Alkaya, Cem Yılmaz, Derya Karadaş, Ece Uslu, Emin Alper Emre Yusufi, Erdem Şenocak, Esra Erol, Esra Ruşan, Eylül Tumbar, Gökhan Yıkılkan, Gülenay Kalkan, Gülper Özdemir, Gülse Birsel, Haki Biçici, İlker Aksum, İpek Filiz Yazıcı, İrem Kahyaoğlu, İrem Sak, Jülide Ateş, Necip Memili, Nil Karaibrahimgil, Onur Akbay, Onur Buldu, Öner Erkan, Pelin Akil-Anıl Altan, Pelin Öztekin, Sadettin Saran, Salih Bademci, Selin Şekerci, Serhan Onat, Serkan Keskin, Şenay Gürler - Semih Saygıner, Şevval Sam, Tahsin Hasoğlu, Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu ve Yasemin Şefik, 'Hücreler'i ayakta alkışladı.

İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran 'Hücreler', ‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyor.

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