Huawei Türkiye, kullanıcılarına yılbaşına özel olarak güzel bir sürpriz yaptı. Bu sürpriz kapsamında gerçekten büyük bir yılbaşı çekilişi yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye’deki Huawei Topluluk sayfası 400 bin aboneyi geçti ve bunun şerefine büyük bir yılbaşı çekilişi başladı.

Çekiliş kapsamında 30 bin TL’lik katlanabilir telefon Mate Xs, Matebook X, Matepad, P Smart 2021, Watch GT2 Pro gibi hediyeler kişileri bekliyor. Tüm detaylarına burada ulaşabileceğiniz kampanya kapsamında hazırlanan hediye paketleri tam olarak şöyle:

1 Kişiye HUAWEI Mate Xs

2 Kişiye Akıllı Paket Matebook X + Swift Mouse + Swift Laptop Backpack

3 Kişiye Işıltılı Paket Beyaz Watch GT2 42 mm + Beyaz Freebuds 3

3 Kişiye Klasik Paket Siyah Watch GT2 46 mm + Siyah Freebuds 3

3 Kişiye Tarz Paket P Smart 2021 + Watch Fit

4 Kişiye Çalışkan Paket Matepad T10S + Cover + Freebuds 3i

3 Kişiye Sportif Paket Watch Fit + AM61 Sports Lite

5 Kişiye Sosyal Paket Selfie Stick + Mini Speaker + Powerbank

Kaynak: Log.com.'tr