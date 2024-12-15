Huawei yeni ürün gamını Dubai'de tanıttı

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Çinli Huawei, teknoloji firmalarının yeni merkezi haline dönüşen Dubai'de yeni ürünlerinin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Özellikle katlanabilir serisinin yeni üyesi ile dikkatleri üzerine çeken marka, katlanabilir telefon segmentinde yeni bir dönemi açmayı hedeflediğini açıkladı.

Hem tasarım hem de dayanıklılık açısından önemli gelişmelerle gelen Mate X6, yalnızca 239 gram ağırlığında ve katlanmış halde 9.85 mm, açık halde ise yalnızca 4.6 mm kalınlığında. Nebula Kırmızısı ve Siyah renk seçenekleriyle sunulan cihazın kamera tasarımı, geleceğin sınırsız olanaklarını simgeleyen yörünge ilhamlı bir görünüm sunuyor.

REKLAM

YÜKSEK KAMERA PERFORMANSI

50 MP Ultra Diyafram Kamerası, 10 seviyeli fiziksel diyafram, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 48 MP telefoto mikro kamera ile donatılan Mate X6, katlanabilir telefonlarda fotoğrafçılıkta çıtayı yükseltiyor. Ayrıca EMUI 15 işletim sistemi, kullanıcılar için daha akıllı, güvenli ve sorunsuz bir deneyim sağlıyor.

100 DESİBELLİK GÜRÜLTÜ ENGELLEME

Lansmanın en dikkat çekenlerinden ve kullanıcılar tarafından merakla karşılanan ürünlerinden bir tanesi ise FreeBuds Pro 4 oldu. Yüksek çözünürlüklü kayıpsız ses iletimi, Dual-driver True Sound sistemi ve gelişmiş yapay zeka gürültü engelleme özellikleriyle benzersiz bir ses deneyimi gibi özellikleriyle öne çıktığı vurgulanan ürünün esas özelliği ise dış sesleri engelleme gücünde.