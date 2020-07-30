Koronavirüs salgını gölgesinde geçen bu yılın ikinci çeyreği, küresel akıllı telefon pazarında zirvenin el değiştirmesine sahne oldu. Pazar araştırma kuruluşu Canalys’in verilerine göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde akıllı telefon satışlarında Çinli Huawei, Güney Koreli Samsung’u ilk kez geçerek liderliğe yerleşti.
Yılın ikinci çeyreğinde Huawei’nin telefon sevkiyatları yüzde 5 düştü ancak Samsung’un sevkiyatları yüzde 30 gibi ciddi bir oranda düşünce, Çinli teknoloji markası küresel pazarda en çok cihaz satan marka konumuna çıktı. Huawei, yılın ikinci çeyreğinde 55.8 milyon adetlik telefon sevkiyatı gerçekleştirirken, Samsung’ta ise bu sayı 53.7 milyonda kaldı.
ABD yaptırımları kapsamında Google’ın Android lisansından ve uygulama mağazası Google Play’den mahrum kalan, bu nedenle Huawei Mobile Services ve AppGallery ile kendi ekosistemini oluşturmaya odaklanan Huawei’nin bu başarısında Çin pazarı belirleyici oldu.
Huawei’nin Çin dışındaki telefon sevkiyatları yüzde 27 azalırken, Çin pazarındaki satış adetlerinde ise yüzde 8’lik bir artış yaşandı.
'COVID-19 OLMASAYDI, BU OLMAZDI'
Canalys Kıdemli Analisti Ben Stanton, “Covid-19 olmasaydı, bu sonuç olmazdı. Huawei, akıllı telefon işini yeniden yönetmek için Çin'in ekonomik toparlanmasından yararlandı. Çin’de yüzde 1’den az pazar payına sahip olan Samsung ise Brezilya, Hindistan, ABD ve Avrupa gibi çekirdek pazarlarındaki koronavirüs salgını ve bunu takip eden zorluklardan kötü etkilendi” dedi.
Küresel Akıllı Telefon Sevkiyatları (milyon adet)
Canalys Analisti Mo Jia ise “Huawei için ilk sırada yer almak çok önemli. Ancak Huawei'nin uzun vadede liderliğini sürdürmesi zor olacak. Küresel ekonominin toparlanmaya başlamasıyla sadece Çin'deki gücü Huawei'yi zirvede tutmak için yeterli olmayacak” değerlendirmesini yaptı.
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