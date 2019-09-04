HT Magazin'de bu hafta: Seren Serengil-Yaşar İpek polemiği

Seren Serengil ile Yaşar İpek geçtiğimiz yıl evlenmişti. Üç düğün yapan çift, mutluluklarını her fırsatta dile getirirken bir anda boşanacaklarını açıklamıştı.

İki taraftan şok iddialar ortaya atılırken Serengil'in, SHOW TV'nin sevilen programı 'Hey Canlı'ya yaptığı açıklamalar magazin gündemini sarsmıştı. Serengil'in açıklamalarından sonra Yaşar İpek de, tüp bebek tedavisi sırasında kendisinin kandırıldığını ifade etmişti.

Eşi Yaşar İpek ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil'den üzücü haber gelmişti. Hastaneye kaldırılan Serengil, geçtiğimiz günlerde bebeğini kaybetmişti.

Magazin masalarında Seren Serengil-Yaşar İpek çiftinin olaylı boşanma süreci konuşulurken Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çiftinin de boşanacağı ortaya çıkmıştı.

Habertürk Magazin Masası'nda bu hafta Seren Serengil ve Yaşar İpek arasında yaşanan polemik ile Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çiftinin boşanması vardı. Mehmet Çalışkan, Aytekin Teker ve Nevra Limboz, Habertürk Magazin Masası'nda bu hafta Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı ve Seren Serengil-Yaşar İpek çiftinin olaylı boşanma sürecini yorumladı.