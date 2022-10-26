'HT Bilim Tarih Felsefe'de zengin içerik

Habertürk Bilim Tarih Felsefe YouTube kanalı, zengin içeriği ile izleyicileri ile buluştu.

Dünya tarihi, Osmanlı tarihi, Cumhuriyet tarihi, Bilim tarihi, ilk çağ uygarlıkları ve günümüze ışık tutan felsefeci ve bilim insanlarıyla ilgili yayınlanan programlar, YouTube üzerinden de izlenebilecek.