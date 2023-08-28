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        Haberler Gündem HSK’dan İmamoğlu davasının görüleceği Bölge İdare Mahkemesi heyeti ile ilgili iddialara yanıt

        HSK’dan İmamoğlu davasının görüleceği Bölge İdare Mahkemesi heyeti ile ilgili iddialara yanıt

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davanın görüleceği Bölge İdare Mahkemesi heyetinin kurulca değiştirildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu davanın görüleceği istinaf dairesi başkanının kendisinin yer değişikliği talebinde bulunduğu ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 13:56 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:56
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        HSK'dan dava ile ilgili iddiaya yanıt
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        Hakimler Savcılar Kurulunca yapılan açıklamada: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı inceleyecek Bölge Adliye Mahkemesi heyetinin Kurulumuzca değiştirildiği yönünde çıkan haberlerden dolayı Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur” denilerek şu ifadelere yer verildi:

        "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz kararnamesini müteakip, 31.07.2023 tarihinde müstemir yetki taleplerinin alınmasına yönelik ilan yapılarak adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinde görev yapan başkan, üye ve hâkimlerden müstemir yetkiye ilişkin taleplerinin gönderilmesi istenilmiştir.

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        Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgililerin talepleri mahkemelerin iş, kadro ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak Kurulumuz Birinci Dairesince 24.08.2023 tarihli ve 1742 sayılı müstemir yetki kararnamesi ile karara bağlanmış ve aynı gün ilan edilmiştir.

        Bu kapsamda haberlere konu olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24.Ceza Dairesi Başkanının 03.08.2023 tarihli dilekçesinde; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanının emekliye ayrılması nedeniyle, daha önce bu daire ile aynı görevi ifa eden 3.Ceza Dairesinde yaklaşık 4 yıl görev yaptığı bu nedenle boş bulunan ve terör suçlarına bakmakla görevli 2.Ceza Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek istediği yolundaki talebi doğrultusunda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanlığında yetkilendirilmiştir.

        Öte yandan, bütün bölge adliye mahkemelerinde olduğu gibi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde de dairelerde görev yapacak üyelerin dağılımında, dairelerin iş ve kadro durumu dikkate alınmak suretiyle yetkilendirmeler yapılmıştır.

        TOPLAM 371 TALEP KARARA BAĞLANDI

        Son olarak, 2023 yaz kararnamesi müstemir yetki kararnamesi kapsamında, yargı teşkilatımızda bölge adliye mahkemelerinde görev yapan 27 daire başkanı ve 344 üye olmak üzere toplam 371 bölge adliye mahkemesi daire başkanı ve üyesinin müstemir yetki talepleri değerlendirilmek suretiyle karara bağlanmıştır."

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