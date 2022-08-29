House of the Dragon hangi platformda ve kanalda yayınlanıyor? House of the Dragon nasıl izlenir, 2. yeni bölüm çıktı mı? House of the Dragon dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?

House of the Dragon hangi platformda yayınlanıyor? House of the Dragon nasıl izlenir, 2. yeni bölüm çıktı mı?

Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'un spin-offu (yan dizi) olarak izleyicilerle buluşan House of the Dragon dizisinin hangi platformda ve ne zaman yayınlandığı ile ilgili araştırmalar bir kez daha gündem oldu. İşte, konuya ilişkin bilgiler...

ABONE OL