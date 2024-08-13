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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Hotshots Jazz Band İstanbul Modern'de

        Hotshots Jazz Band İstanbul Modern'de

        İstanbul Modern'in "Uzun Cuma" programı kapsamında 16 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek yeni etkinliğinde, Hotshots Jazz Band açık havada sahne alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 00:07 Güncelleme: 13.08.2024 - 00:07
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        Hotshots Jazz Band İstanbul Modern'de
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        İstanbul Modern’in “Uzun Cuma” programı kapsamında 16 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek yeni etkinliğinde, Hotshots Jazz Band açık havada sahne alırken, Hepcats İstanbul ekibi ise Boogie Woogie dans atölyesinde ziyaretçilerle buluşuyor.

        İstanbul Modern’in Mastercard'ın katkılarıyla gerçekleştirdiği “Uzun Cuma” etkinlikleri kapsamında sahnne alacak olan Hotshots Jazz Band, 1920'lerden 1950'lere uzanan unutulmaz caz parçalarını rockabilly, swing ve blues tarzlarında yorumlayarak, dinleyicileri geçmişte keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

        Konser öncesinde ise Hepcats İstanbul ekibi müzede Boogie Woogie dans atölyesi gerçekleştiriyor. Katılımcılar, caz ve blues müziği eşliğinde yapılan enerjik Boogie Woogie dansının başlangıç adımlarını öğreniyor.

        “Uzun Cuma” Etkinlik Programı:

        16 Ağustos 2024, Cuma

        18.00 Hepcats İstanbul ile Boogie Woogie Dans Atölyesi

        19.00 Hotshots Jazz Band – Açık Hava Konseri

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        #Hotshots Jazz Band
        #İstanbul Modern
        #Uzun Cuma
        #konser
        #müze
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