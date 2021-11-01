Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kütahya yolu üzerinde denetim yaptı. Yol uygulamasında İran uyruklu M.K. (25) ve S.A. (23) şüphe üzerine durduruldu.

Şüphelilerin valizinde yapılan aramada, hoparlörün içerisine gizlenmiş 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.