AA

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Vuhan’da ortaya çıkarak ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle en yüksek alarm durumu ilan edilirken, Vuhan'a yeni hastane ve doktor takviyesi yapılacağı bildirildi.

AA'nın South China Morning Post gazetesi kaynaklı haberine göre; Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yeni koronavirüs salgını nedeniyle yerel hükümetin acil durum uygulamalarını en yüksek alarm seviyesine çıkardığını açıkladı.

Lam, mevcut durum çerçevesinde 3 Şubat’ta eğitime başlayacak kentteki kreş, ilkokul, ortaokul ve liselerin 17 Şubat’a kadar tatil edildiğini ve kentte 7-8 Şubat’ta düzenlenecek “Standard Chartered Hong Kong” maratonunun iptal edildiğini belirtti.

Bununla birlikte koronavirüs salgını altındaki Vuhan’dan Hong Kong’a tüm uçuşlar ve tren seferlerinin virüsün kontrol altına alınması için kesintisiz olarak durdurulduğunu kaydeden Lam, Makau Özel İdari Bölgesi ile Şıncın kentine giden yolcuların ateşini ölçmeyi umduklarını belirtti.

Sosyal medya üzerinden iptal edildiği duyurulan ve 8-9 Şubat’ta yapılacak maratona 70 bin civarında kişi katılmak için başvurmuştu. Maratonun organizatörü, katılımcılara iptalden dolayı, ödedikleri ücretlerin iade edileceğini duyurdu.

VUHAN'DA İKİNCİ HASTANE İNŞA EDİLECEK

Çin basınına düşen haberlere göre Vuhan’da son günlerde hızla artan salgın nedeniyle mevcut hastanelerin ve doktorların sayısının yeterli gelmemesi üzerine kente yeni hastane ve doktor takviyesi yapılacak.

Bu kapsamda dün kente bin yataklı bir hastane inşa edileceği açıklamasının ardından bugün de enfekte hastaların kabul edileceği bin 500 yataklı ikinci bir hastane inşa edileceği duyuruldu. Hastanenin inşasının iki hafta içinde bitmesinin beklendiği kaydedildi.

Bununla birlikte Ulusal Sağlık Komisyonu Vuhan’a gönderilmek üzere bin 230 sağlık personelinden altı ekip oluşturdu. Guangdong, Şanghay ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu’dan bir araya getirilen ekiplerin üçü kente ulaştı.

Kentte ayrıca trafik yoğunluğunu azaltmak için özel araçların kullanılması yasaklanırken, yerel hükümet halkın ulaşım ihtiyacını karşılamak için 6 bin taksi kiraladı. Bu taksiler kent sakinlerine ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

“Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler” platformunun verilerine göre, salgından etkilenen kişi sayısı bin 356’ya yükselirken, salgından etkilenmesi şüpheli olan kişilerin sayısı bin 983 oldu.

Virüsün ortaya çıkışından bu yana ülkede 41 kişi hayatını kaybetti. İyileşen 40 kişi de taburcu edildi.

Salgından etkilenen kentlerde ise doğrudan merkeze bağlı olan şehirlerden Pekin’de 36, Çongçing’de 57, Şanghay ve Tiencin’de 9 kişi enfekte oldu.

Eyaletlerde ise salgından dolayı, Hubey’de 729 enfekte, 39 can kaybı, Guangdong’da 78, Cıciang’da 62, Hunan’da 43, Anhui’de 39, Hınan’da 32, Sıçuan’da 28, Şandong’da 27, Ciangşi’de 18, Fucien’de 18, Haynanda 17, Liaoning’de 15, Şaanşi’de 15, Heylongciang’da 9, Hıbey’de 8, Şanşi’de 6, Yünnan’da 5, Guicou’da 4, Cilin’de 4, Gansu’da 4 ve Çinghay’da 1 kişi salgından etkilendi.

Ülkedeki özerk bölgelerden Sincan'da 3, İç Moğolistan’da 2, Guangşi'de 23, Ningşia'da 3 kişi enfekte oldu.

Hubey eyaletinde ise Vuhan kentinde 572, Huanggang’da 64 kişi virüsten etkilendi.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Kısa süre içinde virüsün Hubey eyaletindeki Vuhan kentinden sıçrayan virüs nedeniyle diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan kenti başta olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Vuhan’a girişler yasaklanmış çıkışlarda çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Söz konusu kentler Çin basınında “mühürlenen şehirler” olarak ifade ediliyor. Bu şehirlerde yaşayan toplam nüfus 30 milyonu geçiyor.