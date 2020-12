Hollywood üzerine çekilmiş en iyi 10 film

OYURNCULAR (1992)

(The Player)



Michael Tolkin’in kendi romanından sinemaya uyarladığı film, 1990’lı yılların başındaki Hollywood’u gerçekçi ve alaycı gözlemlerle anlatıyor. Kimliği gizli bir yazardan ölüm tehditleri alan stüdyo yöneticisi Griffin Mill’in (Tim Robbins) öyküsü, sanat ve yaratıcılıktan ziyade maddi değerlerin her şeye hükmettiği bir dünyadan manzaralar sunuyor. Her zaman Hollywood stüdyo sisteminin dışında kalan ve filmlerinin artistik kontrolünden asla vazgeçmeyen yönetmen Robert Altman, iktidar sarhoşluğuyla gerçeklerden kopan, sınırsız güç sahibi stüdyo yöneticilerine, her tür Hollywood romantizminden uzak sert bir eleştiri getiriyor… Hollywood’un kendini anlattığı filmler arasında Hollywood’un en az sevdiği film olabilir.