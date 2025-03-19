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        Haberler Dünyadan Hollywood ünlüleri yapay zekâ alanındaki yasaların gevşetilmesine karşı çıkıyor - magazin haberleri

        Hollywood ünlüleri yapay zekâ alanındaki yasaların gevşetilmesine karşı çıkıyor

        Hollywood oyuncuları, yönetmenleri ve senaristlerinin de aralarında bulunduğu 400'den fazla ünlü isim, hükümetten yapay zekâ alanındaki yasaları, gevşetmemesini istedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.03.2025 - 17:46 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:46
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        Hollywood'dan yapay zekâ çıkışı
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        Hollywood sektöründen 400'den fazla çalışan, yayımladıkları açık mektupta ABD hükümetini, yapay zekâ için geçerli olan mevcut yasaları korumaya çağırdı.

        OpenAI ve Google'ın, yapay zekâyı eğitmek için telif hakkıyla korunan materyalleri kullanma teklifine de karşı çıkılan mektuba imza atanlar arasında;Ben Stiller, Ayo Edebiri, Cara Delevingne, Chloe Fineman, Cate Blanchett, Guillermo del Toro ve Taika Waititi gibi ünlü isimler yer aldı.

        Mektupta, yapay zekânın eğitilmesi ve geliştirilmesi için mevcut yasaların gevşetilmesinin Hollywood sektörünü olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

        Yönetmen Guillermo del Toro

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        Hollywood, uzun süredir sektörü baltalayacağı gerekçesiyle yapay zekânın yaygınlaşmasına karşı mücadele veriyor. Sanatçılar, yapay zekâ tarafından dijital kopyalarının üretilmesine, ölümlerinden sonra dahi bu kopyaların kullanılmasına karşı çıkıyor.

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        #Hollywood
        #Yapay Zeka
        #sinema

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