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        Haberler Dünya Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten 'Atatürk' paylaşımı

        Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ten 'Atatürk' paylaşımı

        Suudi Arabistan'da yapılacak Süper Kupa maçında karşılaşacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine Türkiye'ye dönme kararı almasının ardından Hollanda seçimlerinin galibi Geert Wilders de bir paylaşımda bulundu. Wilders, "Atatürk - Saudi Arabia: 10-0" ifadesini paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 00:38 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:38
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        Geert Wilders'ten 'Atatürk' paylaşımı
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        Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesi planlanan Süper Kupa maçında karşılaşacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine Türkiye'ye dönme kararı aldı! Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den yapılan açıklamalara göre Süper Kupa ileri bir tarihe ertelendi.

        Tüm Türkiye'den kurucu lider Atatürk'ün 'tartışılmaz bir figür' olduğu vurgusu yapılırken, Türkiye siyasetiyle ilgili sık sık paylaşımlar yapan Wilders, bugün bir paylaşım daha yaptı.

        Hollanda seçimlerinde zafer kazanan Wilders, "Atatürk - Saudi Arabia: 10-0" paylaşımını yaptı.

        Wilders, 23 Haziran’da yaptığı paylaşımda da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü, "Mustafa Kemal ATATÜRK" ve "kalp emojisi" kullanarak paylaşmıştı:

        "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın"

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