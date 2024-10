Hollandalı sanatçılar Filistinlilere destek için seslerini yükseltiyor

"EĞER BİR YARATICILIĞINIZ VARSA VE SANATÇIYSANIZ, BUNU KULLANIN"

Sunuculuk ve DJ'lik yapan Fernando Halma, Filistin'de yaşananlar karşısında acılarla dolu bir yıl geçtiğini anlatarak, "Eğer bir sesiniz varsa onu kullanmanız gerektiğine inanıyorum. Eğer bir yaratıcılığınız varsa ve sanatçıysanız, ressamsanız, müzisyenseniz, bunu kullanın, bırakın sanatınız konuşsun." diye konuştu.

Filistin'e destek hareketinin giderek büyüdüğüne dikkati çeken Halman, şunları ifade etti; "Bence birçok insan sesini yükseltmekten korkuyor. Ama inanıyorum ki hareket şu anda her zamankinden daha büyük. Doğru olanı yapmaya devam ederseniz, sonunda insanların takip edeceği bir hareket yaratırsınız. Radyo programlarımı her zaman insanların sesi olması için kullanıyorum. Tanrı her şeyi görür. Tanrı her şeyi yarattı. Tanrı, insana en iyi halini ya da en kötü halini yaşaması için seçenekler sunar. Hepimizin bir seçimi var. Hangi seçimleri yapmalısınız? Tarihin doğru tarafında mı yoksa yanlış tarafında mı olmak istiyorsunuz?"