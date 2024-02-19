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        Haberler BBC Dünya Hollanda'nın Lahey kentinde, Eritreliler arasında neden çatışma çıktı?

        Hollanda'nın Lahey kentinde, Eritreliler arasında neden çatışma çıktı?

        Hollanda'nın Lahey kentinde Eritreli hükümet muhalifleri ile hükümet yanlısı gruplar arasında yaşanan çatışma, kontrolden çıktı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 19.02.2024 - 07:20 Güncelleme: 19.02.2024 - 07:20
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        Hollanda'nın Lahey kentinde, Eritreliler arasında neden çatışma çıktı?
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        Eritreliler arasındaki çatışmalarda birçok araç ateşe verildi. Getty Images

        Eritreliler arasındaki çatışmalarda birçok araç ateşe verildi.

        Hollanda’nın Lahey kentinde Eritreli hükümet muhalifleri ile hükümet yanlısı gruplar arasında yaşanan çatışma, kontrolden çıktı.

        Taş ve sopalarla birbirine saldıran gruplar, polisle de çatıştı. Çatışma sırasında civardaki çok sayıda otomobil ile polis araçları da ateşe verildi.

        Kentte acil durum ilan edildi. Lahey polisi, Eritreli gruplara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

        Olaylar sonucu çok sayıda polis ve göstericinin yaralandığı bildirildi.

        Hollanda medyasına göre olaylar, Eritreli hükümet yanlısı bir grubun Lahey'deki bir konferans salonunda yaptığı toplantıya, muhalif grupların müdahale etmesiyle başladı.

        “Nhamedu Tugayı” adlı muhalif örgütün sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrı üzerine toplanan muhalifler, beyzbol sopası ve demir çubuklarla konferans merkezine saldırdı.

        Bu arada başka bir etkinlik için Opera Konferans Merkezi’nde bulunan 200 kişilik grup içeride mahsur kaldı.

        İki grup arasındaki gerginliğin büyümesi üzerine çatışma çıktı. Olaylar sokağa taştı. Konferans merkezi önündeki araçlar ile çok sayıda polis arabası ateşe verildi.

        Ardından Eritreli grupların çatışması başka sokaklara yayıldı. Akşam saat 17:30’da başlayan çatışmalar, gece yarısına doğru kontrol altına alınabildi.

        Hollanda, Eritre’deki baskı ortamı nedeniyle, bu ülke vatandaşlarının sığınma başvurusunu hızla işleme alıyor.

        Bu nedenle Hollanda’da 25 binden fazla Eritreli sığınmacı bulunuyor. Hollanda’daki sığınmacılar arasında en fazla ücretli işe sahip olanlar da yine Eritreliler.

        Hollanda polisi, Eritreliler arasındaki çatışmaları gece yarısı kontrol altına alabildi. Getty Images

        Hollanda polisi, Eritreliler arasındaki çatışmaları gece yarısı kontrol altına alabildi.

        Doğu Afrika’da Sudan, Cibuti ve Etiyopya’ya komşu olan yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede, 1993 yılından bu yana tek parti rejimi hüküm sürüyor.

        Ülkenin ilk başkanı olan Adalet ve Demokrasi İçin Halk Cephesi (PFDJ) lideri Isaias Afewerki, 1993 yılından bu yana iktidarda.

        Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a göre, Afewerki rejimi, hiçbir muhalif görüşe karşı hoşgörülü değil. Örgütlenme özgürlüğü yok. İktidara karşı çıkanlar ağır baskı görüyor, hatta kimileri canlarından oluyor.

        Kişi başına ulusal gelirin 150 dolar civarında olduğu ülkede, hem iktidar hem de muhalefet yanlıları, Eritre’den Sudan'a, Mısır'a, Libya'ya ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçıyor.

        Çok sayıda Eritreli, Batı ülkelerine sığınma başvurusu yapıyor.

        Ancak haberlere göre, Isaias Afewerki yönetimi, yurt dışında da vatandaşlarının peşini bırakmıyor.

        Medyaya göre, Hollanda'daki Afewerki taraftarlarının toplantıları, Eritreliler üzerinde baskı kurmak için kullanılıyor.

        Örneğin Eritre rejiminin yurt dışındaki eski vatandaşlarını "diaspora vergisi" ödemeye zorlaması nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

        Hollanda’da Eritre’den kaçan kişileri diaspora vergisi ödemeye zorladığı gerekçesiyle, 2018 yılında bu ülkenin en üst düzeydeki diplomatı istenmeyen kişi ilan edilmişti.

        Lahey'deki Eritre ofisinin başında bulunan Tekeste Ghebremedhin, ülkesinden kaçan sığınmacıları "diaspora vergisi" ödemeye ve "Eritre'den kaçtığı için pişman olduğunu söylemeye" zorladığının ortaya çıkmasının ardından sınır dışı edilmişti.

        İngiltere’de yayımlanan The Guardian gazetesine göre, Eritre vatandaşları arasında İsveç ve Kanada'da yaşanan şiddet olayları sonrasında, yurtdışında yaşayan Eritreli bazı muhalifler, “Nhamedu Tugayı” adı altında birleşti.

        Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen'e göre, kentte dün gece yaşanan çatışmalara Nhamedu Tugayı üyeleri de karıştı.

        Geçen yıl da Lahey’e bağlı Rijswijk ilçesinde Eritreli rejim yanlıları ile muhalifler arasında büyük bir çatışma yaşanmıştı.

        Başta Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz olmak üzere, Hollandalı yetkililer Lahey’de yaşanan olayları ve polise yönelik saldırıları “korkunç ve kabul edilemez" diye değerlendirdi.

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