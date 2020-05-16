Tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinden olan Bundesliga bugün kaldığı yerden start aldı. 26. haftada seyircisiz oynanan karşılaşmada Hertha Berlin, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-0 mağlup etti.

Bir dizi önlem çerçevesinde oynanan maçta Hoffenheim sahaya Baumann, Posch, Akpoguma, Hübner, Kadeřábek, Grillitsch, Rudy, Zuber, Skov, Bebou, Baumgartner ilk 11'iyle çıkarken Hertha ise maça Jarstein, Pekarík, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt, Grujić, Skjelbred, Lukébakio, Mittelstädt, Ibišević, Matheus Cunha ilk 11'iyle başladı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Bruno Labbadia'nın öğrencileri 58. dakikada 1-0 öne geçti. Hoffenheim'da Kevin Akpoguma şanssız bir an yaşayarak kendi ağlarını havalandırdı. Hertha Berlin, 60. dakikada tecrübeli golcüsü Vedad Ibisevic'le farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelede dakikalar 74'ü gösterdiğinde Hertha Berlin, Matheus Cunha'nın attığı golle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.