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        Haberler Bilgi Ekonomi Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kimler?

        Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

        Hızlı ve Öfkeli 7 (Furious 7) filmi beyaz perdenin ardından 8 Nisan Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosu Chris Morgan tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda James Wan oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 08.04.2025 - 18:36
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        • 1

          Hızlı ve Öfkeli serinin yedinci filmi filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Kurt Russell ve Jason Statham'ın paylaştığı film, 2015 yılında vizyona girdi. Peki, "Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kimler?" İşte Hızlı ve Öfkeli 7 (Furious 7) filmine ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra, Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O'Conner ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika'ya geri dönebileceklerdir, fakat Owen'ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham), Dominic'i takip eder. Nedeni ise kardeşini yaraladıkları için intikam almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Ekip Han'ın ölümünü öğrendikten sonra, Deckard onları ilk bulmadan önce kendilerinden birini öldüren adamı bulmak için yola koyulurlar.

        • 3

          HIZLI VE ÖFKELİ 7 OYUNCULARI KİMLER?

          Paul Walker (Brian O'Conner)

          Vin Diesel (Dominic Toretto)

          Dwayne Johnson (Luke Hobbs)

          Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)

          Jordana Brewster (Mia Toretto)

          Tyrese Gibson (Roman Pearce)

          Ludacris (Tej Parker)

          Lucas Black (Sean Boswell)

          Jason Statham (Deckard Shaw)

          Nathalie Emmanuel (Ramsey)

          Djimon Hounsou (Mose Jakande)

          Tony Jaa (Kiet)

          Ali Fazal (Safar)

          Elsa Pataky (Elena Neves)

        • 4

          HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ HAKKINDA

          30 Kasım 2013'te, Şükran günü tatili için film çekimlerine bir süre ara verildiği sıra Brian O'Conner karakterini canlandıran Paul Walker bir araba kazasında yaşamını yitirdi. Bir gün sonra, Universal, film çalışmalarının bir süreliğine gecikeceğini açıkladı. 4 Aralık 2013'te, Universal Pictures, yapımın sonraki duyuruya kadar beklemede olacağını duyurdu. Yönetmen James Wan filmin iptal edilmediğini onayladı.22 Aralık 2013'te, Diesel Facebook sayfasında filmin çıkış tarihinin 10 Nisan 2015 tarihinde olacağını onayladı. 27 Şubat 2014'te, bir Hollywood Muhabiri 1 Nisan'da filmin geri kalan kısımların çekileceğini, oyuncuların ve ekibin çekimler için Atlanta'ya gittiklerini rapor etti.

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