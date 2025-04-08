HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ HAKKINDA

30 Kasım 2013'te, Şükran günü tatili için film çekimlerine bir süre ara verildiği sıra Brian O'Conner karakterini canlandıran Paul Walker bir araba kazasında yaşamını yitirdi. Bir gün sonra, Universal, film çalışmalarının bir süreliğine gecikeceğini açıkladı. 4 Aralık 2013'te, Universal Pictures, yapımın sonraki duyuruya kadar beklemede olacağını duyurdu. Yönetmen James Wan filmin iptal edilmediğini onayladı.22 Aralık 2013'te, Diesel Facebook sayfasında filmin çıkış tarihinin 10 Nisan 2015 tarihinde olacağını onayladı. 27 Şubat 2014'te, bir Hollywood Muhabiri 1 Nisan'da filmin geri kalan kısımların çekileceğini, oyuncuların ve ekibin çekimler için Atlanta'ya gittiklerini rapor etti.