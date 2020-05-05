Hızlı kilo vermekle şok diyet arasında fark vardır. Şok diyet sadece aç kalarak yapılan bir diyettir ancak hızlı kilo vermek belli ve sağlıklı bir düzen içerir.
Hızlı kilo vermek için beslenme düzeninin yapılandırılması;
Şekerden uzak durun; kalori değeri yüksek ancak faydalı olmayan bu gıdaları hayatınızdan çıkarmalısınız. Şeker bunlardan birisidir. Meyve ve sebzelerden alınan şeker gerekli olan miktardır bunun yanında ayrıca şekerli gıda tüketerek kilo almaya zemin hazırlıyoruz. Özellikle gazlı ve şekerli içecekler hem alışkanlık yapıyor hem de vücuda çok fazla şeker yüklemesi sağlıyor. Bunun yanında şekerin her girdiği yiyecek oldukça kalorisi yüksek gıdalardır
Nişastalı gıdalar; nişasta içeren her türlü gıda( beyaz ekmek, makarna,pirinç ) rafine edildiği için oldukça zararlıdır. Ancak doğal olan nişastalı gıdalar, (mercimek,kuru fasulye, kepekli ekmek) tüketildiğinde sağlıklı olacaktır.
Proteini çoğaltın; karbonhidratlı gıdaların yerine protein içerikli beslenmek oldukça sağlıklıdır ve kilo vermede daha çok yardımcı olur. Protein metabolizmayı hızlandırır ve yağ yaktırır.
Yağ yemek sakıncalı değil; ancak sağlıklı ve likit yağ tüketmek fayda sağlar. Katı yağlar ise oldukça zarar vericidir. Balık, ceviz, badem ve fındık yiyerek günlük yağ ihtiyacınızı alabilirsiniz.
Kalori miktarı; günde alınması gereken kalori miktarı diyet yaparken dikkat edilmelidir. Yani alacağınız kalori ile yakacağınız kalori miktarını dengeli bir sisteme oturtmalısınız. Yani günlük almanız gereken kalori miktarının 500 kalori altında almanız gerekmektedir. O nedenle ne kadar hızlı kilo kaybı olmasını isterseniz günlük alınan kalori miktarı düşürülmelidir.
Egzersiz yapmalısınız; eğer kalori düşürmeniz zor oluyorsa aldığınızı yakmanız için egzersiz yapmak yardımcı olacaktır. Ancak bunun için etkili bir egzersiz yöntemi bulmalısınız. Ancak daha önce egzersiz yapmadıysanız basit hareketlerle başlayın sonra ısındıkça daha etkili hale getirin. Hem egzersiz yaparsanız kilo vermeden kaynaklanan vücuttaki deforme olan kısımları sıkılaştırma imkanı da bulursunuz.
Ayrıca bazı ek uygulamalar yaparak da hızlı kilo vermeye katkı sağlayabilirsiniz.
a)Düzenli uyku uyumaya çalışın
Eğer sistemli bir şekilde diyet programı uygularsanız hem hızlı hem de sağlıklı kilo verirsiniz.
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