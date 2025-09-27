Hizbullah: Silah bırakmayacağız

Hizbullah: Silahlarımızı teslim etmeyeceğiz
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan hükümetinin devlet dışı gruplarla ilgili aldığı silahların toplanması kararını reddetti. Kasım, ulusal birliğe bağlı olduklarını ancak İsrail'e karşı aynı siperde bulunulması gerektiğini ifade etti.
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ölüm yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.
Kasım, Lübnan hükümetinin devlet dışı grupların silahlarının toplanması kararına dair tutumlarını yineleyerek, silah bırakmayacaklarını bildirdi.
Taif Anlaşması'nın uygulanması talep eden Hizbullah Genel Sekreteri, ülkenin işgalden arındırılması çağrısında bulundu.
İsrail'e karşı aynı siperde buluşulması gerektiğini vurgulayan Kasım, ulusal birliğe bağlı olduklarını söyledi.
Hizbullah Genel Sekreteri ayrıca, meclis seçimlerinin kanunda olduğu biçimiyle yapılmasını istedi.
Hükümetin yeniden inşa gibi görevleriyle ilgilenmesi gerektiğini söyleyen Naim Kasım, önemsiz meselelerle zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirtti.
İsrail saldırganlığı sürdüğü müddetçe, egemenliğin olmadığını belirten Kasım, hükümetin ulusal egemenliği ana gündem hâline getirmesi gerektiğini bildirdi.