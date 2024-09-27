Hizbullah: İsrail'e ait 2 savaş uçağını Lübnan hava sahasını terk etmeye zorladık

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, deniz yönünden Lübnan'ın güneyindeki Adlun kasabasına doğru ilerleyen 2 İsrail savaş uçağının Lübnan hava sahasını terk etmeye zorlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Dadu Üssü'nde bulunan kuzey bölgesi karargahı, Kuzey Kolordusu karargahı ve Celil Tümeni'ne ait üs ile lojistik depoların füzelerle vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana karşılıklı çatışmalar yaşanıyordu. Kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 679 kişi öldü, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden edildi.

Hizbullah ise İsrail ordusunun ülkenin güney ve doğu bölgelerini hedef alan yoğun bombardımanına füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda şu ana kadar büyük bir hasar açıklanmadı.

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.