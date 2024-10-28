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        Hizbullah İsrail'de askeri üs ile 9 yerleşim yerini vurdu

        Hizbullah, İsrail'de bir askeri üs ile 9 yerleşim yerini hedef aldığını duyurdu. Saldırılarda bazı İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 01:29 Güncelleme: 28.10.2024 - 01:29
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        Hizbullah İsrail'de askeri üs ile 9 yerleşim yerini vurdu
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        Hizbullah, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi verdi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Hayfa kentinin kuzeyindeki Zevulun askeri sanayi üssüne füzelerle, Akka'nın doğusundaki Bar Lev sanayi bölgesine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.

        Hizbullah'ın, Lübnan'ın güneyinde Hula, Hıllet Nayif ve Aytarun kasabaları ile sınırdaki El-Merc mevkisindeki İsrail askeri birliklerini füzeler, kamikaze İHA'lar ve topçu ateşiyle hedef aldığı aktarıldı. Saldırılarda İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

        Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki 9 yerleşime saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

        İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARINDA CAN KAYIPLARI ARTIYOR

        İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 672'ye yükseldi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

        İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 19 kişinin öldüğü ve 108 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 672'ye, yaralananların sayısının da 12 bin 468'e yükseldiği kaydedildi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hizbullah
        #israil
        #lübnan
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