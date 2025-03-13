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        Haberler Spor Futbol Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret - Futbol Haberleri

        Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret

        Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Marijan Kustic, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 17:25 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:25
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        Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret
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        Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Marijan Kustic, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Hırvatistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Tomislav Svetina ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

        Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, federasyonlar arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, mevkidaşı Kustic'e TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri hakkında detaylı bilgi verdi. Gezi esnasında başkanlar ve beraberlerindeki heyete TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da katıldı.

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