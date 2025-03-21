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        Haberler Spor Futbol Hırvatistan, Fransa'yı devirdi!: Uluslar Ligi'nde günün sonuçları! - Futbol Haberleri

        Hırvatistan, Fransa'yı devirdi!: Uluslar Ligi'nde günün sonuçları!

        2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları sona erdi. A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. İşte günün diğer sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 00:53 Güncelleme: 21.03.2025 - 00:55
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        Hırvatistan, Fransa'yı devirdi!
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        2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları sona erdi.

        Ligin play-off turunda 8, çeyrek final etabında ise 4 karşılaşma yapıldı.

        A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.

        Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.

        Play-off ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

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        A/B PLAY-OFF

        Türkiye-Macaristan: 3-1

        Avusturya-Sırbistan: 1-1

        Ukrayna-Belçika: 3-1

        Yunanistan-İskoçya: 0-1

        B/C PLAY-OFF

        Ermenistan-Gürcistan: 0-3

        Bulgaristan-İrlanda: 1-2

        Kosova-İzlanda: 2-1

        Slovakya-Slovenya: 0-0

        ÇEYREK FİNALLER

        Ligde çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

        Danimarka-Portekiz: 1-0

        Hırvatistan-Fransa: 2-0

        Hollanda-İspanya: 2-2

        İtalya-Almanya: 1-2

        Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.

        Rövanş müsabakalarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı çeyrek finallerde tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

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