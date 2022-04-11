Hırsızlar bunu da yaptı! Altınları bakın nasıl buldular?

Hırsızlar bunu da yaptı! Altınları bakın nasıl buldular?

DHA

Adana'da, pencerenin demirlerini kırdıkları eve giren Niyazi T. (44) ile arkadaşı Şeyhmuz T. (33), metal detektörüyle arama yapıp, 200 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı.

Olay, 8 Ocak gecesi, Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, sabah evine giden Ahmet B., pencere demirlerinin kırıldığını fark etti. İçinde 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasanın kapağının açık olduğunu da gören Ahmet B., polise şikâyette bulundu.

POLİS, KAMERADAN TESPİT ETTİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin Niyazi T. ile arkadaşı Şeyhmuz T. olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen Niyazi T. ve Şeyhmuz T., evlerine yapılan eş zamanlı baskınla yakalandı.

METAL DEDEKTÖRÜ İLE ARAMIŞLAR

Şüphelilerin evlerinde hırsızlıkta kullandıkları iki çift eldiven, murç, balyoz ile metal dedektörü ele geçirildi. Şüphelilerin, metal detektörüyle evde altın aradıkları, murç ve balyozla da kasanın kapağını kırarak açtıkları saptandı.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen 2 şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Niyazi T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Şeyhmuz T. de ev hapsine çarptırıldı. Şüphelilerin çaldığı ziynet eşyalara ise rastlanılmadı.