Yüzyıllardan beri bilinen ve kullanılan yağ olan Hint yağı birçok faydasının sayesinde alternatif olarak birçok alanda kullanılmıştır. Hint yağı birçok faydası ile günümüzde de kullanım açısından çok fazla tercih edilmektedir. Çeşitli tedaviler ve tıbbi açıdan kullanım alanı bulabilen Hint yağı; Hint yağı ağacından elde edilen sarı renkte bir yağdır. Anavatanı Hindistan olan bu bitki; Akdeniz iklimi olan yerlerde yetişir. Tohumlarından Hint yağı elde edilir. Hazmı zor olan bir yağ olduğundan yemeklik kullanılması tercih edilmez. Daha çok kozmetik sektör de ve tıp alanında kullanılır.
Hint yağı antiseptik bir özelliğe sahiptir. Daha çok iltihaplı yaraların iyileşmesinde ve serbest radikallerle savaşmada oldukça etkili olmasına neden olur. Antioksidan özelliği ile bu duruma etki eder. İçeriğinde bulunan doymamış yağ asitleri sayesinde birçok sağlıklı etki yaratmasına etken olabilmektedir.
Hint Yağının Faydaları Nelerdir?
Dahili ve harici olarak kullanılabilen Hint yağı; dahili olarak çok fazla kullanılmamalıdır. Özellikleri arasında yer alan müshil etkisi aşırı kullanımda zarar verebilir. Bazı kabızlık ve sindirim sorunları için kısa vadeli ve az miktarda kullanılması gereklidir. Kesinlikle aşırıya kaçmamak önem taşır. Ağrılı birçok romatizma hastalıklarda ağrı olan bölgelere uygulanması harici olarak görev sağlar ve ağrıların azalmasında etken olur. Gut hastalığı, romatoid artrit, fibromiyalji gibi hastalıklarda ağrılı bölgelere tatbik edilebilir.
Vücutta bağışıklık sistemi üzerinde etki ederek iyileşme yaratması ve Parkinson, beyin felci gibi bazı hastalıklarının semptomlarının da tedavi edilmesinde yardımcı olmaktadır.
Gözler İçin Hint Yağı Kullanımı
Göze bir cisim kaçması nedeniyle oluşabilecek tahrişi önlemek için bir miktar damlatılması ile tahrişin azalmasına etken olur. Arpacık gibi göz hastalıklarında iltihaplı olan bölgenin iyileşmesi için haricen kullanılması fayda sağlayacaktır. Günde birkaç kez arpacık üzerine sürülerek tatbik edilir. Ayrıca kirpiklerde yaşanan dökülme ve incelmeler için de kullanılması halinde kirpiklerde toparlanma sağlayacaktır. Göz kapaklarında oluşan Blefaritte göz iltihaplanması ve kızarması hastalığı için de hafif olarak tatbik etmek kızarıklığın geçmesine ve iltihabın azalmasına faydalı olacaktır.
Cilt İçin Hint Yağı Kullanımı
Hint yağı içerisinde mevcut olan bileşenler; ciltte oluşan bakteriyel ya da bazı enfeksiyonlar ile oluşan cilt hastalıklarının dezenfekte edilerek düzelmesinde etken olabilir. Saç kıran, cilt ülserleri, kaşıntı içeren egzama gibi deri döküntüsü hastalıkları ve siğil gibi sertlikler için haricen uygulanması faydalı olacaktır. Kuru ciltlerin de ayrıca nemlenmesini sağlar. Dirseklerde, ayaklarda ve dizlerde oluşabilen çatlak ve sertleşme sorunu için de etkili bir fayda sağlamaktadır. Cildin yumuşamasını sağlayarak sertliklerin geçmesine etken olacaktır. Göz çevresinde ortaya çıkan kırışıklıklara düzenli olarak tatbik edilmesi ile kırışıklık görünümünde azalma sağlamasına yardımcı olacaktır. Elastikiyetini kazanması ve kolajen üretiminin artmasına da destek vermektedir.
Saçlar İçin Hint Yağı Kullanımı
Saç derisinde ortaya çıkan konak, pullanma ve kepek gibi sorunların yanı sıra enfeksiyon sorunları için Hint yağının faydalarından yararlanılabilir. Saç diplerine hafif şekilde masaj yapılarak tatbik edilmesi ile derinin nemlenmesine ve oluşan sorunların giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra saç köklerinin güçlenmesine ve saçların nem kazanarak canlılığını artırmasına etken olacaktır. Ayrıca saçın nemlenmesine etken olması ayrıca saç kremi gibi kimyasal ürünlerin kullanılmasını da önlemiş olacaktır. Hint yağı ile badem yağını karıştırarak düzenli haftada bir kez saç diplerine masaj yaparak tatbik etmek saçlarınızın toparlanmasını ve güçlenmesini sağlayacaktır.
Hint Yağının Zararları Nelerdir?
Hint yağını daha çok haricen kullanmak önem taşır. İçeriğinde bulunan bazı bileşenler ağız yoluyla çok fazla kullanılması ile ince bağırsak da tahribat yaratabilecek etkilere neden olabilmektedir. Sindirim sisteminin çok aşırı çalışmasına neden olur. Kabızlık gibi durumlarda uzun süre kullanılmamalıdır. Özellikle hamile kadınların tüketmesi sakıncalıdır. Aşırı kullanma sonucunda; mide bulantısı, kusma, ishal, dehidrasyon (Su kaybı) ve karın ağrısı yapabilir. Kullanmadan önce bu konuda uzmana danışmanız faydalı olacaktır.
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