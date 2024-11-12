Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito: Öncülük için hazırız

Uluslararası Ayurveda festivali olan Ayurfest 2024, bu yıl Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek. 16 - 17 Kasım'da Bodrum'da düzenlenecek olan festival, Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun himayesinde gerçekleştirilecek.

REKLAM advertisement1 * Ayurveda, binlerce yıllık köklü bir yaşam (sağlık) sistemi olarak insan bedenini, zihnini ve ruhunu dengede tutmayı hedeflerken, aynı zamanda doğayla uyumu esas alır. Bu yılki teması, 'Sürdürülebilirlik' olan Ayurfest 2024'te bütünsel sağlığı teşvik eden prensipler ve uygulamalar ele alınacak. Katılımcılar, batı tıbbı ile Ayurveda bilgeliği arasındaki köprüyü kuran derinlemesine tartışmalara katılma, çarpıcı sunumları dinleme ve etkileşimli atölye çalışmalarını tecrübe etme fırsatı bulacak. Katılımcılar, 5 bin yıldır bilinen sağlıklı ve dengede yaşamın sırrını paylaşacaklar.

Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito Ayurfest 2024'te Hint ve Türk uzmanlarla, doğunun bilgeliğiyle Batı'nın bilimi arasındaki köprüyü kuran anlayışı, paneller, derinlemesine tartışmalar, sunumlar ve etkileşimli atölye çalışmaları düzenlenecek. Ayurfest 2024'e Hindistan Ayurveda Sağlık Bakanlığı Ayush ile NITI Aayog destekleriyle Dr. Shobhit Kumar, Dr. Abhijit Dutta, Dr. Rakesh Bishnoi ve Türkiye'nin önde gelen Ayurveda doktor ve profesyonelleri, Dr. Ender Saraç, Dr. Koshlendra Pratap, Dr. Buğra Öktem, Ebru Şinik, Nazım Tanrıkulu, Şerife Aksoy, Şaduman Karaca ve Ezgi Erkan katılacak. Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito ile sohbetimizde; "Türkiye - Hindistan arasındaki ilişkinin daha da gelişmesi için ortak birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Birbirimizden örnekler alabileceğimiz çok fazla konu var. Kültür, turizm, gastronomi, üniversiteler arası iş birlikleri, akıllı şehirler, alt ve üstyapı projeleri gibi her konuda ikili ilişkileri geliştirmek için çalışıyoruz. Ayurfest de bu projelerimizden biri. Ayurveda bizim yaşam sanatımız. Bu sanatın faydalarını Türk halkıyla paylaşmaktan ve Türk halkının da gösterdiği ilgiden mutluyuz” dedi.

Dijital platformların yaygınlaşmasıyla birçok ülkede film izleme alışkanlığı, sinemalardan evlere geçiş yaparken Hindistan'da sinema salonlarına gitme oranı düşmedi. Mijito Vinito ile sohbetimiz sırasında bunun nedenini sordum. Hindistan'da da dijital platformlara yüksek ilgi olduğunu dile getiren Mijito Vinito, buna rağmen ülkesinde sinemaya gitme alışkanlığının değişmediğini dile getirdi. Vinito, bunun nedeninin, ülke kültüründe bir hayli etkin olduğunu belirttiği Bollywood filmlerinin küçük ekranda değil, büyük perdede izlenme arzusu olduğunu söyledi. Vinito, aynı zamanda ülkesinde sosyalleşme unsurlarından birinin sinema olmaya devam ettiğini, Hintlilerin arkadaş ve aileleriyle sinemaya gitmekten büyük keyif aldığının altını çizdi.

Mijito Vinito; Türk sinemasıyla, dünyada en çok film üreten (2022: 2.886 film / 3.7 milyar dolar hasılat) sektör olan Bollywood arasında ilişkilerin geliştirilmesinin, Türk ve Hint yapımcılarının iş birliği yapmaları için öncülük yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. Vinito; Türkiye'de gösterime giren Hint filmlerinin; Hindistan'da yayınlanan Türk dizilerinin gördüğü ilginin iki ülke yapımcılarının iş birliği adına önemli bir alt yapı oluşturduğunu işaret etti.

Sohbet konularından biri de Türkiye ile Hindistan arasındaki turizm ilişkileri oldu. Mijito Vinito, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin tatmin edici düzeyde olsa da daha da geliştirmek için çalışmaların her zaman devam ettiğini belirtti.

Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Türkiye'de görev yapmaktan oldukça mutlu olduğunu dile getirdi. REKLAM