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        Haberler Dünya Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı | Dış Haberler

        Hindistan hava sahasını Pakistan'a ait uçuşlara kapattı

        Hindistan hava sahasını Pakistan'a ait uçuşlara kapattı. Karar 23 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 21:26 Güncelleme: 30.04.2025 - 22:24
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        Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı
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        Hindistan, hava sahasını 23 Mayıs'a kadar Pakistan'a ait ya da Pakistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını duyurdu.

        India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan hükümeti, Pakistan'a ait sivil ve askeri uçakların Hint hava sahasını kullanmasını yasaklayan havacılık bildirisi (NOTAM) yayımladı.

        NOTAM'da, kısıtlamanın, Pakistan tarafından işletilen veya kiralanan tüm uçakları kapsadığı ve bugünden itibaren 23 Mayıs'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

        Öte yandan Pakistan da 24 Nisan'da, hava sahasının Hindistan'a ait ya da Hindistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını açıklamıştı.

        Pahalgam'daki terör saldırısı

        Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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        Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

        Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

        RUBİO-ŞAHBAZ ŞERİF GÖRÜŞMESİ

        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

        Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, ABD'li Bakan Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, 22 Nisan'da düzenlenen saldırının ardından Güney Asya bölgesindeki son gelişmeleri aktardı.

        Pakistan'ın terörün tüm biçim ve tezahürlerini kınadığını ifade eden Şerif, ülkesinin terörle mücadelede oynadığı rolün altını çizdi.

        Şerif, Hindistan'ın "gerilimi tırmandıran davranışlarının" endişe verici olduğunu belirterek, Hindistan'ın Pakistan'ı terör saldırısıyla ilişkilendirme girişimlerini reddetti.

        Saldırıya ilişkin şeffaf, güvenilir ve tarafsız soruşturma yürütülmesi yönündeki taleplerini tekrarlayan Şerif, ABD'ye, "gerilimi düşürmesi ve sorumlu davranması" yönünde Hindistan'a telkinde bulunması çağrısı yaptı.

        Yeni Delhi yönetiminin "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almasına ilişkin Şerif, Hindistan'ın suyu "silah olarak kullanmasını" son derece üzücü olduğunu kaydederek, söz konusu anlaşmada her iki tarafın taahhütlerinden tek taraflı olarak vazgeçmesine yönelik bir hüküm olmadığını vurguladı.

        Şerif, Güney Asya'da kalıcı barışın sağlanmasının tek yolunun Cammu Keşmir meselesinin barışçıl yollarla çözülmesinden geçtiğini belirtti.

        Rubio, Güney Asya'da barışın ve istikrarın tesis edilmesi için iki tarafın işbirliğini sürdürmesinin önemine değindi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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