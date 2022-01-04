Hindistan'da Omicron sonrası kapanma kararı

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Tüm dünyada olduğu gibi Hindistan'da da COVID-19 varyantı Omicron alarmı veriliyor.

Delhi'de vakaların sürekli artmasının ardından Delhi Afet Yönetim Otoritesi (DDMA) Salı günü bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.

Ülke genelinde artan Omicron vakaları ile birlikte geçtiğimiz hafta Delhi'de okul, sinema, spor salonu gibi kapalı ve kalabalık alanlar kapatılmıştı.

Kararın diğer hafta sonlarında uygulanıp uygulanmayacağı ise vakaların durumuna göre netleşecek.

Ülkede bugüne kadar 34,9 milyon kişi COVID-19'a yakalanırken, 482 bin kişi de hayatını kaybetti.