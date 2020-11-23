Hindistan'da Netflix'e öpücük protestosu



Filmleri ve dizileri zaman zaman çeşitli ülkelerde tepkilere neden olan Netfilx şimdi de Hindistan'da protestoların odağında. Altın Aslan ödüllü usta yönetmen Mira Nair'in yönetmenliğini üstlendiği 'A Suitable Boy' adlı Netflix dizisinde Hindu kızın arka planda bir Hindu tapınağının göründüğü sahnede Müslüman bir erkeği öpmesi tepkilere neden oldu.

Reuters'in haberine göre Hindistan'ın ünlü yazarlarından Vikram Seth'in romanından uyarlanan ve bir genç kızın eş arayışını anlatan dizideki sahneyle ilgili Madhya Pradesh'in merkezi eyaletinin içişleri bakanı Narottam Mishra Twitter'da "Bir dinin duygularını inciten son derece sakıncalı sahneler var" dedi. Mishra diziyle ilgili yasal işlem yapılması için polisin araştırma yapmasını talep ettiğini belirtti.

Yönetmen Mira Nair

Hindistan'ın iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) gençlik kanadının lideri ve Madhya Pradesh'i de yöneten Gaurav Tiwari ise Netflix'e karşı ayrı bir şikayette bulundu. Tiwari, dizi platformdan kaldırılmazsa Hindular tarafından sokak protestoları yapılabileceğini kaydetti.

Netflix Hindistan sözcüsü konuyla ilgili açıklama yapmazken, yönetmen Nair de sessiz kaldı.