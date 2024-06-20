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        Haberler Dünya Hindistan'da aşırı sıcaklar sebebiyle 9 günde 192 evsiz öldü | Dış Haberler

        Hindistan'da aşırı sıcaklar sebebiyle 9 günde 192 evsiz öldü

        Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Başkentte son 9 günde aşırı sıcak hava nedeniyle 192 evsiz hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:00 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:00
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        Aşırı sıcaklar can alıyor! 9 günde 192 kişi hayatını kaybetti
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        Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de 9 günde 192 evsizin aşırı sıcaklar sebebiyle öldüğü bildirildi.

        India Today gazetesinin haberine göre, sivil toplum örgütü Holistik Kalkınma Merkezi, 11-19 Haziran tarihlerinde aşırı sıcaklar sebebiyle ölen evsizlere ilişkin bir rapor yayımladı.

        Rapora göre, 9 günde başkent Yeni Delhi’de 192 evsiz yaşamını yitirdi.

        Bu, son 6 yılda aşırı sıcaklık sebebiyle en çok evsizin öldüğü periyot oldu.

        Başkent Yeni Delhi’de 11-19 Haziran arasında 2023’te 75, 2022’de 150, 2021’de 58, 2020’de 124 ve 2019’da 143 evsiz aşırı sıcaklar sebebiyle ölmüştü.

        "EVSİZLERE YÖNELİK ÖNLEMLER ALINMALI" VURGUSU

        Holistik Kalkınma Merkezi Direktörü Sunil Kumar Aledia, yaptığı açıklamada, bu alarm verici istatistiğin toplumun en savunmasız grubu olan evsizlere yönelik bir an önce etkili önlemler alınmasına işaret ettiğini vurguladı.

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        Aledia, hava kirliliği, hızlı sanayileşme, kentleşme ve ormansızlaşmanın sıcakları artırdığına işaret ederek, bu durumun evsizlerin koşullarını daha da kötüleştirdiğini kaydetti.

        1 Mart-18 Haziran arasında 40 bin 272 sıcak çarpması vakası görüldü

        Hindistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1 Mart ile 18 Haziran arasında ülke genelinde aşırı sıcaklar sebebiyle 40 bin 272 vaka rapor edildi. Söz konusu vakalardan 457'si 18 Haziran'da görüldü.

        Hindistan'da her yıl mart ayı ile havalar ısınmaya başlıyor ve çok sayıda kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybediyor.

        Başkent Yeni Delhi'de 29 Mayıs'ta 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

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