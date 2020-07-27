Genel sağlığımız için faydalı olan Hindistan cevizi yağı; cilt ve saç bakımı için oldukça tercih edilen bir yağ türüdür. Cilde direk olarak da uygulanılan bu yağ, kozmetik ürünlerinin içeriğinde de tercih edilmektedir.

Hindistan Cevizi Yağının Faydaları;

Gözaltında oluşan şişliklerin giderilmesini sağlamaktadır.

İçeriğinde bulunan maddeler sayesinde kimyasal bir bariyer oluşturarak cildi korur ve enfeksiyon oluşumlarının meydana gelmesini engeller.

Göz çevresindeki ince çizgilerin düzelmesine yardımcı olur.

Sedef ve egzama belirtilerinin hafifletilmesine fayda sağlar.

Varis oluşumunu önler ve oluşan varis görünümlerini tedavi eder.

Yaşlanma sonucu cildin sarkmasını önler, sıkılaştırır.

Elleri nemlendirmek için çok faydalıdır.

Ayak ve ellerde oluşan mantar rahatsızlığını tedavi etmede faydalıdır.

Cilt yağını dengeler ve yumuşamasını sağlar.

Esmer şeker ile karıştırılarak peeling uygulaması yapıldığında cildi temizler ve nemlendirir.

Sivilce ve akne oluşumunu önler.

Karbonat ile karıştırılıp cilde uygulanması cildin parlaklığını kazanmasını sağlar.

Dudakların çatlamasını önlemektedir.

Doğal yollarla uygulanabilecek makyaj temizleyicisidir.

Tıraş öncesinde cilde uygulandığında tahriş olmasını önlemektedir.