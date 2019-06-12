Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor’da kulüp başkanı Hilmi Kulluk olağanüstü genel kurul toplantısında güven tazeledi. Burada bir konuşma yapan Kulluk, önemli bir iddiada bulunarak yayıncı kuruluş olan beIN Sports'un Türkiye'den çekilmek istediği söyledi.

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı, "Şu an Türkiye’de en az borcu olan kulüplerden biri Konyaspor’dur, inanın. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray’ın borcuna bakın yine bizim borcumuz çevrilebilir durumda. Bizim tek yürek olup sponsorla reklamla gelirlerimizi artırmamız lazım. Kulüpler Birliğinden gelen yazıda 18 Haziran’da toplantı var deniliyor. Toplantının gündemi yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki, ben satış yapamıyorum zarar ediyorum. Ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirlerde gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş onlar da çıkmak istiyor. Bu diğer 18 kulüp içinde geçerli” diye konuştu.