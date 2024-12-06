Hilmi Cem İntepe, Pırıl Atasever'e sevgilisi evlenme teklifi etti
Hilmi Cem İntepe, sevgilisi Pırıl Atasever'e evlenme teklifinde bulundu
- 1
'Yeşilçam', 'Bodrum Masalı' ve 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' gibi yapımlarda rol almış oyuncu Hilmi Cem İntepe, evlilik yolunda ilk adımı attı.
- 2
Hilmi Cem İntepe, sevgilisi Pırıl Atasever ve arkadaşlarıyla birlikte Londra'daydı.
- 3
Hilmi Cem İntepe, bir süredir birlikte olduğu Pırıl Atasever'e Londra'da evlenme teklifinde bulundu.
-
- 4
O anlara ait bir video paylaşan Hilmi Cem İntepe, sevgilisinden "Evet" yanıtını aldı.
- 5
Hilmi Cem İntepe'nin bu paylaşımının altına, meslektaşları Müjde Uzman, Jessica May ve Bora Cengiz gibi isimler tebriklerini iletti.
Fotoğraflar: Instagram