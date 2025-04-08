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        Haberler Dünyadan Hilaria Baldwin 7 çocuktan sonra göğüs estetiğine karar verdiğini açıkladı - magazin haberleri

        Hilaria Baldwin 7 çocuktan sonra göğüs estetiğine karar verdiğini açıkladı

        Alec Baldwin'le evliliğinden 7 çocuğu olan Hilaria Baldwin, vücudundaki değişim sonrası estetik ameliyatla göğüslerini dikleştireceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:01
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        7 çocuktan sonra göğüs estetiği kararı
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        Hilaria Baldwin göğüs dikleştirme ameliyatı kararı hakkında konuştu. Hollywood yıldızı Alec Baldwin ile evli olan 7 çocuk annesi Hilaria Baldwin, evlerinin kapılarını açtıkları 'The Baldwins' adlı realite şovda, hamilelikleri nedeniyle vücudunda meydana gelen değişim sonrası göğüs büyütme ameliyatı olmak istediğini itiraf etti.

        Baldwin çifti 2012'de bir kırmızı halı etkinliğinde...

        41 yaşındaki Hilaria ve 67 yaşındaki Alec Baldwin'in 11 yaşında Carmen, 9 yaşında Rafael, 8 yaşında Leonardo, 6 yaşında Romeo, 4 yaşında Eduardo ve Maria ile 2 yaşında Ilaria adında çocukları var. Alec Balwdin'in ayrıca eski eşi Kim Basinger'dan olan 29 yaşında Ireland adında bir kızı bulunuyor.

        Hilaria Baldwin, programdaki konuşmasında, "10 yıldan uzun süredir hamileyim veya emziriyorum. Sanırım çocuk sahibi olmaya başladığımdan beri hamile olmadığım veya emzirmediğim ilk sefer bu" ifadesini kullandı. "Vücudumun artık benim vücudum olmadığını hissettim, çünkü vücudumun önceki haline çok alışmıştım. Sadece kendimi iyi hissetmek istedim" diyen Hilaria, "Vücudumu ve zihnimi iyileştirmek için yogaya, sağlık ve zindeliğe yöneldim. Eski halimi ve hamilelik sırasında kilo alma, sağlıklı bir şekilde kilo verme konusunda ne kadar zorluk çektiğimi biliyorum" şeklinde konuştu. Hilaria ayrıca, "Şimdi güçlü ve mutlu bir anne olabildiğim, vücudumu tamamen kabul ettiğim için çok mutluyum" diye ekledi.

        Baldwin ailesi, geçen hafta, 3 Nisan 1958 doğumlu Alec Baldwin'in doğum gününü kutladı. Hilaria Baldwin, eşinin doğum günü kutlamasından görüntüleri sosyal medayada paylaşarak, "Doğum günün kutlu olsun Alec. Seni seviyoruz!" diye yazdı.

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        #Alec Baldwin
        #Hilaria Baldwin

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