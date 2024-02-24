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        Haberler Spor Diğer Yüzme Hilal Zeyneb Saraç dünya ikincisi oldu! - Diğer Haberleri

        Hilal Zeyneb Saraç dünya ikincisi oldu!

        Katar'da düzenlenen Dünya Master Yüzme Şampiyonası'nda Hilal Zeyneb Saraç, 3 kilometre açık su yarışında ikinci oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 00:43 Güncelleme: 24.02.2024 - 00:43
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        Hilal Zeyneb Saraç dünya ikincisi!
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        Katar'da düzenlenen Dünya Master Yüzme Şampiyonası'nda Hilal Zeyneb Saraç, ikincilik elde etti.

        Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Doha'da devam eden organizasyonda, 3 kilometre açık su yarışında Türkiye'yi temsil eden Hilal Zeyneb Saraç, 25-29 yaş kategorisinde 38 dakika 14 saniye 3 saliselik derecesiyle ikinci oldu.

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