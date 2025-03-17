Hilal Altınbilek köpeği için eğitmen tuttu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hilal Altınbilek, Bebek'te objektiflere yansıdı. Yeni bir köpek sahiplenen Altınbilek, hem güzel havanın keyfini çıkardı hem de köpeğine eğitim verdirdi.

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"DİNLENİYORUM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Biraz dinleniyorum, projeler ve gelen teklifler var. Şu an için hepsini değerlendiriyorum, şimdilik böyle iyiyim" dedi.

"ALIŞMA AŞAMASINDA"

Köpeğinden de bahseden Hilal Altınbilek; "Hocamla eğitim aldırıyorum, şu an alışma aşamasında. Sonra tekrar konuşuruz, bana müsaade" diyerek oradan ayrıldı.