Kubilay Aka, Miray Daner ve Hilal altınbilek aşk üçgeni ile gündeme gelen, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek vatandaşlar tarafından son zamanlarda merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Hilal Altınbilek kimdir? kaç yaşında? Hilal Altınbilek nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları...

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2011 yılı yapımı Derin Sular adlı dizi ile başlayan Altınbilek, Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı ve Ece Uslu, Şerif Sezer ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Hilal Altınbilek bu dizi ile tanınan oyunculardan birisi oldu.[1] 2016'da Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı rolde oynadı. 2018'de Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha karakterini canlandırmaktadır. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.

HİLAL ALTINBİLEK'İN OYNADIĞI DİZİLER:

Bir Zamanlar Çukurova – 2018 - Züleyha

Hayatımın Aşkı – 2016 - Nil

Karagül – 2013 – 2015 - Özlem

Derin Sular – 2011 - İrem

HİLAL ALTINBİLEK'İN OYNADIĞI FİLMLER: